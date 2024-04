Grâce à ses performances, le Maroc fait toujours la fierté de l’Afrique, a indiqué mercredi le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

« Nous savons tous à quel point le Maroc a fait notre fierté et celle de l’Afrique lors du Mondial du Qatar. Je suis parfaitement sûr que le Maroc continuera sur la même lancée pour nous rendre encore fiers », a affirmé Motsepe à son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé, pour assister à l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal (Maroc-2024).

Le président de la CAF a, par la même occasion, remercié le Royaume d’abriter cette CAN de futsal, ajoutant qu’ »il y a des moments où le Maroc demeure le seul pays à pouvoir organiser certaines compétitions africaines ».

Le responsable a, en outre, rappelé que plusieurs pays africains, dont les stades ne répondent pas aux normes requises, jouent leurs rencontres au Maroc.

Il a également indiqué avoir visité un stade à Sao Tomé, réalisé avec la contribution de la Fédération royale marocaine de football, exprimant ses remerciements au roi Mohammed VI pour les efforts consentis pour la promotion du football en Afrique.

La CAN-2024 de futsal sera disputée du 11 au 21 avril à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le Maroc va évoluer dans le groupe A, aux côtés de l’Angola, du Ghana et de la Zambie, tandis que le groupe B comprend l’Égypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie.

Le Maroc, qui a également organisé la précédente édition de la CAN de futsal en 2020, est double tenant du titre.

