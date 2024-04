Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a souligné, mercredi au Congrès des députés, l' »excellence » des relations de coopération avec le Maroc dans tous les domaines, assurant que sa dernière visite au Royaume, en février dernier, a donné une nouvelle dynamique aux liens bilatéraux.

« Nous entretenons une excellente coopération avec le Maroc notamment en matière de lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale et les mafias s’activant dans le trafic d’êtres humains », a dit Sanchez lors de la session plénière du Congrès de la Chambre basse.

Il a relevé que cette coopération s’étend également aux domaines culturel et sportif, comme l’illustrent « le développement du réseau de l’Institut Cervantès au Maroc et l’organisation de la Coupe du monde de football avec le Maroc et le Portugal en 2030″.

Sanchez s’est également félicité de l' »amélioration » de la coopération en matière sécuritaire, financière et commerciale entre les deux pays.

« Nous sommes le premier fournisseur commercial du Maroc, qui est une plateforme de croissance intéressante pour les entreprises espagnoles, où de grands projets sont développés dans les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, les infrastructures et le transport », a-t-il soutenu.

Et de conclure: « La prospérité du Maroc se reflétera dans notre prospérité ».