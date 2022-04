La 4ème édition des « Industry meeting days » tenue, vendredi à Tanger, a vu la remise d’un total de 14 trophées des prix de l’Industrie dans différentes catégories.

Organisé par Industrie du Maroc Magazine sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette 4ème édition a remis les trophées à 14 primés, en guise de reconnaissance aux industriels pour leur forte contribution à la performance du tissu industriel du Maroc.

La remise de ces prix couronne un processus de sélection conduit par un jury composé de 6 personnalités et d’experts issus de l’écosystème industriel du Royaume. Ainsi, le prix de la personnalité de l’année 2021 a été décerné à Moulay Hafid Alami, le prix de durabilité a été remporté par groupe Managem, le prix de décarbonation a été attribué à la société ST Microelectronis, alors que le prix de l’entrepreneur à été décerné à Ghalia Sebti, fondatrice de la maison des mosaïques « Aït Manos ».

En outre, le prix de l’industriel de l’année à été attribué à Zakia Sekkat, le prix de l’exportateur de l’année à Renault Maroc, le prix de l’innovation à la fondation « MAScIR », le prix de la start-up de l’année à la start-up « Atarec », le prix de la petite et moyenne entreprise « PME » à « SMAMTEC », le prix de la marque de l’année a été remporté par « Isolbox », tandis que le prix de l’investissement à été décerné à LafargeHolcim Maroc.

De même, Industry meeting days a récompensé la société de textile « Circutex », qui a remporté le prix du territoire et « Teradis » qui a gagné le prix de l’architecture industrielle, en plus du prix spécial de Industrie du Maroc Magazine pour cette 4ème édition qui a récompensé le leadership féminin dans le domaine de l’industrie et qui a été attribué à la directrice générale de Nestlé Maroc, Imane Zaoui.

Tenue sous le thème « la souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire, alimentaire au service du développement des territoires, de l’investissement et de l’emploi », cette manifestation vise à créer une synergie entre les pouvoirs publics et les parties prenantes du secteur industriel autour de la Souveraineté industrielle.

Elle ambitionne également de mobiliser les pouvoirs publics, ainsi que les acteurs et les décideurs territoriaux, industriels et sociaux dans une tribune de concertation pour dessiner les contours d’une déclinaison adéquate et efficace des nouvelles priorités nationales du secteur industriel.

Cet événement, organisé en partenariat avec la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA), et le Centre régional d’investissement (CRI-TTA), a été ponctué par des débats autour de la souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire.