Ouvert en 2018 en partenariat avec l’enseigne Vichy et passé en 2022 sous le giron de MADAEF, le Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub se repositionne en destination bien-être ; une nouvelle stratégie pour nourrir l’ambition de devenir la destination de référence pour des voyages axés sur le mieux-être et le partage d’expériences authentiques.

Un nouveau positionnement, une nouvelle promesse : « Cultiver votre mieux-être »

Insuffler une relance après la pandémie, se différencier de la concurrence sur le segment de l’hôtellerie 4 étoiles et du bien-être au Maroc, répondre à l’émergence et aux nouvelles tendances du tourisme de bien-être : telles sont les raisons qui ont poussé le Resort à se réinventer.

Au-delà des bénéfices sur la santé qu’apportent traditionnellement les thermes de Moulay Yacoub, aujourd’hui, Philippe Queriaud directeur général depuis juillet 2022 du Resort, souhaite valoriser les autres atouts de la destination pour attirer une clientèle marocaine et européenne lifestyle et curieuse de se redécouvrir.

C’est ainsi que le Resort entame une nouvelle approche holistique du bien-être autour de 4 piliers, avec la promesse de vous faire vivre une évasion au cœur d’un Resort thermal où la nature devient source de votre mieux-être.

Une intégration au patrimoine culturel et naturel propice au dépaysement, au divertissement et au partage

Niché au creux des montagnes du Moyen Atlas à une vingtaine de kilomètres de Fès, dans une région au climat propice toute l’année, le Resort Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub offre un cadre naturel préservé, loin de toute pollution et du stress du quotidien.

Si le Resort profite de cet emplacement unique à proximité de la capitale culturelle du Maroc, c’est aussi la richesse des alentours qui sont une invitation à la découverte. La grande diversité de paysages pittoresques, des ruines romaines de Volubilis aux villages berbères d’Imouzer, des visites de la fromagerie du Domaine de la Pommeraie, à la dégustation d’huile d’olive du Domaine Noor en passant par les parcours de golfs, les hôtes sont comblés par une myriade d’expériences uniques qui méritent un séjour prolongé.

Des espaces lumineux ouverts sur la nature environnante

Dès l’entrée le ton est donné. L’ambiance épurée et relaxante des lieux est renforcée par les matériaux naturels et minéraux associés à la végétation. Les ouvertures sur l’extérieur à travers les longues baies vitrées, la verrière du lobby et les fenêtres coulissantes sont une invitation à l’évasion.

Les 93 chambres et 7 suites offrent chacune un large espace intérieur avec une terrasse aménagée offrant une vue sur la nature et le village de Moulay Yacoub.

Des programmes de soins axés sur vos objectifs bien-être à l’institut Thermalia & Spa

Étalé sur plus de 4500 m2, le Resort possède le seul institut thermal & Spa du Maroc. Le Spa offre 18 cabines de soins, un hammam, tandis que les Thermes sont dotés de 33 cabines individuelles offrant des soins thermaux aux différents bénéfices.