L’édition 2023 du classement des 100 premières startups africaines de MyAfricanStartUp vient d’être dévoilée. Quatre startups marocaines y figurent. Il s’agit de Chari, CloudFret, Jobop et Sowit.

Après une pause de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19, le palmarès MyAfricanStartUp 100 revient pour mettre en lumière les startups africaines les plus prometteuses.

Chari (20e): révolutionner le secteur de la distribution en Afrique

Fondée par Ismael Belkhayat et Sophia Alj, Chari est une entreprise qui digitalise l’ensemble de la chaîne de valeur de la distribution. La startup a développé une application de commerce électronique B2B qui opère au Maroc, en Tunisie, et en Côte d’Ivoire, en reliant les détaillants traditionnels aux fournisseurs de produits de grande consommation (FMCG). Elle offre aux petits commerçants africains une large sélection de produits, des prix compétitifs, un approvisionnement sécurisé, un service de livraison rapide et des options de paiement diverses. CloudFret (23e): révolutionner le transport de marchandises en méditerranée

Fondée en 2021, CloudFret est rapidement devenue un acteur clé du réseau de transport routier en Méditerranée, avec plus de 6.000 camions en opération en seulement un an. La startup marocaine relève le défi des « parcours à vide », optimisant la connexion entre les expéditeurs et les transporteurs grâce à une plateforme numérique.

CloudFret utilise l’intelligence artificielle pour limiter les parcours à vide, réduisant ainsi les coûts de transport de marchandises et se positionne comme la première solution numérique reliant les deux rives de la mer Méditerranée. La plateforme sert de marché B2B basé sur le SaaS, favorisant la collaboration entre les commissionnaires de transport et les transporteurs. Grâce à des technologies innovantes, CloudFret améliore l’optimisation des itinéraires, la gestion des commandes et la centralisation des documents.

Jobop (48e): numériser et améliorer l’emploi temporaire en Afrique

La plateforme de recrutement numérique basée au Maroc, Jobop, transforme le paysage traditionnel de l’emploi temporaire en Afrique. Reconnaissant la nécessité de la numérisation dans ce secteur, Jobop met en relation les travailleurs temporaires avec les entreprises, révolutionnant le marché de l’emploi.

Fondée dans le but d’améliorer l’employabilité des travailleurs temporaires, Jobop utilise l’intelligence artificielle pour mettre en correspondance les travailleurs avec des offres d’emploi adaptées. Du côté des entreprises, Jobop aide les sociétés à trouver rapidement des travailleurs temporaires qualifiés, offrant une approche personnalisée aux besoins de recrutement.

Sowit (84e): donner du pouvoir à l’agriculture africaine grâce aux données

Fondée en 2018, Sowit est une startup agritech ayant pour mission de libérer le potentiel agricole de l’Afrique en surmontant divers obstacles au développement. La plateforme fournit aux agriculteurs des outils connectés et une interface smartphone ou ordinateur pour analyser la santé des cultures, surveiller la matière sèche, planifier les récoltes et optimiser l’irrigation et la fertilisation.

L’utilisation innovante par Sowit des technologies de télédétection et d’apprentissage automatique permet une collecte et une analyse précises des données, offrant des outils pratiques pour les agriculteurs. De plus, Sowit transforme les données agricoles en indicateurs de performance et de risque pour les institutions financières, facilitant ainsi des décisions d’investissement éclairées. En combinant les connaissances agricoles ancestrales avec une technologie de pointe, Sowit vise à soutenir le boom démographique de l’Afrique en autonomisant les agriculteurs et en stimulant les avancées dans le secteur agricole.