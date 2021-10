Nadia Fettah, Ministre de l’Economie et des Finances, a pris part, ce lundi 25 octobre 2021 à l’occasion des Assemblées annuelles du GBM et du FMI, à la réunion virtuelle entre David MALPASS, Président du Groupe de la Banque mondiale (GBM), et le Caucus africain, constitué des Ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales des 54 pays africains membres du FMI et du GBM.

Cette réunion a été marquée par la passation officielle de la Présidence du Caucus africain pour l’année 2022 entre la République du Burundi et le Royaume du Maroc.

A cette occasion, Nadia Fettah a prononcé une déclaration à travers laquelle elle a souligné l’ampleur de l’impact de la crise pandémique sur les pays africains et la nécessité d’un appui renforcé de la communauté internationale et des Institutions de Bretton Woods pour ces pays.

La Ministre de l’Economie et des Finances s’est également réjouie de l’accession du Royaume du Maroc à la présidence du Caucus Africain pour l’année 2022, en soulignant, à cet égard, que le Caucus africain, sous la présidence du Maroc, plaidera pour un soutien plus important des deux institutions aux efforts de développement déployés par les pays du Continent.

Pour rappel, le Caucus Africain se réunit généralement une fois par an (juillet – août), à l’initiative de son Président, afin de coordonner et d’harmoniser les positions des Gouverneurs Africains concernant le mémorandum annuel qui est adressé au FMI et au GBM et présenté à l’occasion des Assemblées Annuelles de ces deux institutions.