Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, devenu mardi officiellement l’Émir du Koweït, est né le 25 juin 1937 à Koweït-City.

Le nouvel Émir du Koweït a assuré plusieurs hautes fonctions politiques, allant de son poste de gouverneur dès 1962 et pour une durée de seize ans, avant de devenir ministre de l’Intérieur en 1978 puis ministre de la Défense en 1988.

Lors de la formation du premier gouvernement koweïtien après la libération du pays en 1991, Cheikh Nawaf s’est vu confier le portefeuille du ministère des Affaires sociales et du travail, puis a été nommé chef adjoint de la Garde nationale en 1994 avant d’être désigné à nouveau ministre de l’Intérieur en 2003, un poste qu’il a occupé jusqu’à ce qu’il soit confirmé Prince Héritier en 2006.

Lors du séjour médical de feu Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Cheikh Nawaf a assuré certaines missions de l’Émir.

Le nouvel Émir du Koweït accède à la magistrature suprême de son pays à une phase sensible marquée par des tensions régionales et internationales et alors que la crise du Golfe persiste toujours depuis plus de trois ans et que la région connait une tension croissante dans les relations avec l’Iran voisin.

Le défunt Émir a toujours fait de tenir son pays à distance de ces conflits et évité de s’y engager, tout en cherchant à jouer les médiations entre les parties, une approche que devrait suivre son successeur en adoptant une politique basée sur la médiation et les bons offices.