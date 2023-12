Le réseau d’affaires BNI Rabat Connections a célébré, vendredi soir à Rabat, le premier anniversaire de sa fondation au cours d’une cérémonie réunissant une panoplie de professionnels déterminés à renforcer leurs liens économiques et à favoriser la croissance mutuelle.

La célébration a eu lieu dans un cadre festif, où les membres ont partagé leurs réussites et échangé sur les opportunités générées au cours de cette année de réseautage dynamique.

Au cours de cette soirée, les professionnels issus de diverses sphères ont également eu l’opportunité de participer activement à des sessions de « Speed Networking », qui ont permis des échanges rapides et ciblés visant à renforcer les liens professionnels.

Ces sessions dynamiques ont offert aux membres de BNI Rabat Connections la possibilité de créer de nouvelles connexions, d’explorer des opportunités de collaboration et d’approfondir leurs relations d’affaires dans un environnement propice à l’échange efficace d’informations et de contacts.

« Au Maroc depuis plus de 6 ans, nous comptons actuellement 15 groupes et plus de 600 membres. Au cours des 12 derniers mois, ces membres ont généré plus de 300 millions de dirhams, soit une moyenne de 600.000 dirhams par membre au sein du réseau », a fait savoir le directeur national de BNI Maroc, Achraf Bouqdib.

Pour sa part, le directeur exécutif de BNI Rabat, Nidal Bennani, s’est dit très honoré de célébrer les échanges financiers exceptionnels générés dans la région de Rabat, Salé et Kénitra qui compte près de 200 membres qui ont réussi à réaliser des transactions dépassant les 200 millions de dirhams au cours de l’année 2023.

Fondée sur le principe du « Givers Gain » (Qui donne reçoit), l’organisation mondiale de réseautage d’affaires BNI encourage le partage de recommandations qualifiées entre ses membres, créant ainsi un réseau puissant de professionnels engagés dans le succès mutuel.

En tant que « Chapter local » de BNI, le groupe BNI Rabat Connections offre une plateforme où les membres peuvent échanger des références commerciales, partager leurs expériences et créer des synergies stratégiques.

Situé au cœur de Rabat, BNI Rabat Connections joue un rôle essentiel dans le tissu économique local en facilitant des relations d’affaires fructueuses entre ses membres mobilisés autour de 7 valeurs fondamentales, à savoir; Qui donne, reçoit, un apprentissage continu, traditions + innovation, une attitude positive, des relations d’affaires solides, une responsabilité engagée et la reconnaissance.