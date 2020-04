Les écoles publiques de la ville de New York resteront fermées pour le reste de l’année scolaire, a annoncé samedi le maire Bill de Blasio, invoquant une une “décision de santé publique”.



“Après un examen très attentif, j’annonce aujourd’hui que les écoles publiques de New York resteront fermées pour le reste de l’année scolaire”, a déclaré de Blasio lors d’une conférence de presse samedi sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans la métropole.



Le maire de Blasio a indiqué que la décision de fermer les écoles n’était pas facile à prendre, mais a ajouté que c’était “la bonne chose à faire. Cela nous aidera clairement à sauver des vies”.



“Dieu sait, avoir à vous dire que nous ne pouvons pas rouvrir nos écoles pour le reste de cette année scolaire est douloureux”, a-t-il ajouté.



Le maire a expliqué que la fermeture des écoles vise à maintenir les mesures de distanciation sociale en vigueur afin de limiter la propagation du coronavirus.



Le plus grand district scolaire des Etats-Unis, avec environ 1 800 écoles et quelque 1,1 million d’élèves, a fermé ses bâtiments physiques et est passé à l’apprentissage à distance le mois dernier. Mais quand ils avaient annoncé cette décision, les responsables ont gardé espoir que les écoles pourraient rouvrir le 20 avril – en partie parce que de nombreux élèves du district dépendent des écoles pour leurs ressources de base.



Plus de 7 800 personnes sont mortes du coronavirus dans l’État de New York, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Vendredi, l’État a signalé près de 162 000 cas confirmés de COVID-19, plus que tout autre pays au monde.