Un Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays de la région du Sahel sur le climat se tiendra, lundi prochain à Niamey, a indiqué le ministre nigérien de l’Environnement, Almoustapha Garba.

La région du Sahel regroupe 17 Etats : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad.

Ce Sommet, qui se déroulera sous la présidence du chef de l’Etat nigérien, président de la Commission climat de la région Sahel, offrira l’opportunité de réaffirmer la volonté politique et constituera un plaidoyer sur le climat, dont les répercussions les plus néfastes sur la zone sahélienne sont les sécheresses récurrentes et leur lot d’insécurité alimentaire, a souligné Garba, relayé ce vendredi par des médias locaux. Lors de cette Conférence, les chefs d’Etat et de gouvernement vont adopter un plan d’investissement climatique de 400 milliards de dollars sur 12 ans.

Ce plan, élaboré pour la période 2018-2030, concerne les Etats de la bande sahélienne. Il est « très ambitieux » et constitue « la traduction des engagements de nos Etats à travers l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique », a, en outre, relevé M. Garba.

Ce programme prioritaire est axé sur six projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions des gaz à effet de serre et permettre aux populations « de s’adapter aux changements climatiques », a-t-il précisé.

La région du Sahel, qui abrite plus de 500 millions d’habitants, est dotée d’une superficie d’environ 10 millions de km2.

IA