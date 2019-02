Infomédiaire Afrique – BIA Niger, filiale du groupe marocain « Banque Centrale Populaire » (BCP), a mené plusieurs actions de propreté et de salubrité des collectivités locales de la capitale nigérienne, Niamey, qui s’apprête à abriter, en juillet prochain, le Sommet de l’Union africaine (UA).

Le Niger se prépare à accueillir quelque 5000 invités dans le cadre du Sommet de l’UA, dont les travaux seront axés sur la Zone de Libre-échange continentale de l’Afrique (ZLECAF).

Dans ce sens, BIA-Niger, qui opère dans les domaines de la banque, de l’assurance, du corporate-banking et de la gestion d’actifs, vient de financer l’acquisition de poubelles amovibles et de kits de nettoyage au profit de nombreuses communes, apprend-on vendredi à Niamey. La mise à disposition des poubelles amovibles et des kits de nettoyage par BIA-Niger coïncide avec la phase active de préparation de la Conférence au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA 2019, indique la même source, précisant que ces actions ambitionnent d’améliorer le cadre de vie des populations et reflètent l’engagement de la filiale de BCP de lutter contre la pollution et protéger l’environnement.

L’engagement social et solidaire du groupe BCP en Afrique subsaharienne s’illustre à travers plusieurs projets et interventions menés par ses filiales-banques et assurances installées dans 10 pays. Les plus emblématiques étant le financement de programmes en faveur de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, de l’éducation et le développement durable, notamment la construction de salles de classe, la fourniture et l’installation de système photovoltaïque, ainsi que dans le domaine de la Santé, spécifiquement la prise en charge de soins d’enfants malades. Que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Niger, au Sénégal ou au Togo, le groupe a multiplié en 2018, des actions autour de ces axes d’intervention à l’endroit des populations les plus démunies, singulièrement celles issues du monde rurale. Présente dans les huit pays de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine): Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), Banque Atlantique, épine dorsale financière de la BCP en Afrique subsaharienne, est le 3ème plus grand groupe bancaire dans cette zone en termes des parts de marché.

