Infomédiaire Afrique – La compagnie française des hydrocarbures Total a annoncé le démarrage de la production du champ géant d’Egina, situé par environ 1.600 mètres de profondeur d’eau, à 150 kilomètres des côtes du Nigéria.

Le champ d’Egina produira 200 000 barils de pétrole par jour au plateau, soit près de 10% de la production du pays, indique le Groupe dans un communiqué.

L’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO1 ) mise en production pour développer le champ géant d’Egina est la plus grande jamais construite par Total, observe la même source précisant que pour mener ce projet à bien, le Groupe a eu recours aux contracteurs locaux à un niveau inégalé jusque-là.

Le démarrage, le 29 décembre, de la production du champ géant d’Egina a pu être réalisé pour un coût de près de 10% inférieur au budget initial, soit une économie de plus d’un milliard de dollars, notamment grâce à l’excellente performance des opérations de forage ayant permis de réduire de 30% le temps de forage par puits, souligne le communiqué.

Total est présent au Nigéria depuis plus de 50 ans, dans l’amont comme dans l’aval. La production du Groupe dans le pays s’est établie à 267 000 barils équivalent pétrole par jour en 2017.

Total SA, qui est entreprise pétrolière et gazière française privée, fait partie des six plus importantes entreprises du secteur à l’échelle mondiale, avec ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et ConocoPhillips7.

Le Groupe est présent dans plus de 130 pays et compte plus de 100 000 salariés dont plus de 30% en France.

Fondée en 1924 sous le nom de «Compagnie française des pétroles», son siège social se situe depuis les années 1980 dans le quartier d’affaires de la Défense, à Paris.

