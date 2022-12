Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a lancé lundi, le musée digital « Niya Maghribya », un site électronique regroupant une photothèque et une vidéothèque qui documentent les prouesses des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ce musée numérique dispose de toutes les photos et vidéos officielles ainsi que celles illustrant des supporters marocains et qui documentent des instants de joie vécus à l’occasion des phases finales de la Coupe du monde 2022, outre la prestation distinguée de l’équipe nationale de football lors de cette compétition mondiale, a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Ce musée digital inclut également des photos et des vidéos des festivités populaires organisées à l’occasion de l’arrivée de la sélection nationale de football à Rabat sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a-t-on ajouté.

Selon le ministère, ce site électronique reste ouvert au grand public pour ajouter des photos et des vidéos qui commémorent cette réalisation nationale, dans le but d’immortaliser ces moments historiques et de les mettre à la disposition de tous les citoyens.

Le site du musée numérique est accessible, en français et en arabe, à travers le lien https://niyamaghribia.ma .

SA