L’organisation des Nations-Unies a annoncé mercredi la désignation de 30 dirigeants influents du monde de l’entreprise, dont la Marocaine Miriem Bensalah-Chaqroun, en tant que membres de l’Alliance des investisseurs mondiaux pour le développement durable (GISD). Les membres de cette Alliance, créée à l’initiative du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, travailleront ensemble au cours des deux prochaines années pour que des milliers de milliards de dollars du secteur privé financent les Objectifs de développement durable (ODD). Bensalah-Chaqroun a été désignée membre de l’Alliance en sa qualité d’Administrateur du Groupe Holmarcom et Vice-Présidente Directeur Générale de la société « Les Eaux Minérales d’Oulmès ».



L’Alliance GISD est coprésidée par Oliver Bäte, PDG du Groupe Allianz, et Leila Fourie, PDG de la Bourse de Johannesburg, et comprend les dirigeants de grandes entreprises mondiales, telles que Bank of America, Citigroup, ICBC, Infosys, Investec, Santander et UBS. A noter que l’un des trois groupes de travail de l’Alliance GISD, chargé de la concrétisation des opportunités d’investissement dans les Objectifs de développement durable, en particulier dans les pays émergents, sera coprésidé par le Groupe Allianz et Les Eaux Minérales d’Oulmès.

Déclaration :

– ‘‘Je crois fermement que l’investissement dans le développement durable est crucial pour garantir une croissance économique inclusive, réduire les disparités sociales et régionales, et préserver les ressources naturelles. En tant que membres de l’Alliance GISD, nous visons la création d’opportunités d’investissements alignés avec les ODD, et la promotion de produits financiers innovants et accessibles’’.

Miriem Bensalah-Chaqroun