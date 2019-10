Molaflex lance Flex, le 1er et unique et matelas véritablement intelligent, au Maroc. il s’agit d’un lit qui permet de conserver une position de la colonne vertébrale la mieux “alignée” possible quel que soit votre morphologie. Et au Maroc, Après l’ouverture du flag ship store de 300m² à Casablanca, et au Ryad Square Shopping mall à rabat, Molaflex ambitionne d’étendre son réseau de showrooms à travers les grandes villes du royaume dans le but d’offrir au consommateur marocain un produit de qualité, fabriqué sans matières polluantes ni nocives pour la santé (les différentes certifications obtenues parlent d’elle mêmes !) et à un prix défiant toute concurrence.