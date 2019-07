Naïma El Guermah rejoint le groupe ‘‘Sport Business’’ en qualité de Vice-Présidente de ‘‘Women Sports’’. Après avoir collaboré avec de multiples acteurs des médias français et internationaux depuis plus de 20 ans, avec des expériences réussies (Kantar TNS, Dentsu Aegis Network, TBS, Popcorn Media / Groupe Ipsos), Naïma El Guermah rejoint ‘‘Sport Business’’ pour accompagner le développement des 7 marques médias du groupe en France et à l’international.

Elle est également Co-Founder et associée des ‘‘Re.Start Awards’’. El Guermah sera plus particulièrement en charge des partenariats de ‘‘Women Sports’’, le hub multimédia 100% femmes et sport. Elle travaillera en binôme avec Bruno Lalande, Président de Women Sports et Vice-Président de Sport Business, de concert avec les équipes de ‘‘Sport Business’’, avec la responsabilité de déployer des partenariats pertinents pour servir les Femmes et le Sport, en France, à l’international et en Afrique en particulier.