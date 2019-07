Le Maroc n’est pas qu’une destination importante pour le géant allemand du tourisme TUI. Il devient aussi un pays clef dans l’organisation de sa ‘‘région’’ Europe de l’Ouest, laquelle englobe notamment la France.

Et signe de sa montée en puissance, TUI France a annoncé que son PDG, Hans van de Velde, sera aussi, à compter du 1er septembre, le DG de l’entreprise marocaine Société d’Investissement Aérien (SIA), la seule entreprise du groupe TUI dans le Royaume, et, juridiquement, une filiale de TUI fly Benelux, une entité du pôle aérien active en Belgique, aux Pays-Bas, au Maroc et en France, rapporte le quotidien français Les Echos.

De fait, la SIA, créée en 2005 et versée initialement dans l’aérien, réalise toujours plus des activités de sous-traitance – marketing, informatique, distribution, finances, centre d’appels… – en support de TUI Belgique mais aussi de TUI France… La nomination à sa tête de Hans van de Velde intervient d’ailleurs à l’heure même où la branche tricolore de TUI est sujette à un transfert au Maroc d’une partie de ses activités, ajoute la même source.