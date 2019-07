Mohcine Jazouli, Ministre Délégué chargé de la Coopération Africaine, a reçu son homologue Chinois, Sem Chen Xiaodong, qui effectue une visite au Maroc. Cette rencontre a permis de réaffirmer la position de la Chine sur la Question du Sahara marocain et le respect de l’intégrité territoriale du Royaume.

Les deux parties ont aussi confirmé l’importance et le rôle du Maroc dans le Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) et le choix du Royaume en tant que l’un des douze pays pivots et partenaire stratégique dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative de ‘‘la Route et la Ceinture’’ (BRI). Par ailleurs, les deux Ministres se sont accordés pour renforcer davantage les liens économiques et mettre en place une nouvelle approche Maroc-Chine-Afrique.