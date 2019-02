Infomédiaire Maroc – La société SICPA, leader mondial en matière de solutions et services d’authentification, d’identification et de traçabilité sécurisés, a annoncé la nomination de Eric Besson en tant que Président de SICPA Maroc.

Conseiller du Président de SICPA depuis 2015, Eric Besson assurera désormais le leadership des entités marocaines de la multinationale et conduira notamment l’opérationnalisation du hub casablancais de SICPA pour l’implémentation de ses solutions en Afrique.

Né au Maroc en 1958, Eric Besson a travaillé 15 ans dans le secteur privé (industrie, media, services), avant de s’engager en politique, d’abord en tant que député (1997-2007) puis en tant que ministre (2007-2012). Il a notamment été ministre Français de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique.

Fondée en 1927, la société SICPA est le partenaire de confiance des gouvernements, banques centrales et industries en matière de solutions et services d’authentification, d’identification et de traçabilité sécurisée. Leader mondial de la fourniture d’encres et de solutions de sécurité pour la plupart des billets de banque du monde, documents d’identité et autres documents de valeur, SICPA se positionne également sur le marché de la traçabilité sécurisée de produits soumis à des droits d’accises ou réglementés.

Partenaire du Maroc, depuis près de 40 ans à travers des solutions de sécurité qui protège le Dirham marocain, l’entreprise est aujourd’hui représentée dans le Royaume par deux sociétés : SICPAGSS Morocco en charge de l’opérabilité des contrats au Maroc et SICPA SHM, qui a le statut CFC, hub régional de SICPA pour l’implémentation des solutions SICPATRACE® en Afrique de l’Ouest et le support des opérations dans cette région.

SICPAGSS est présente au Maroc depuis 2010. Elle assure le marquage chaque année de plus de 3 milliards de produits (cigarettes, boissons gazeuses, eaux, bières, spiritueux et vins) sur plusieurs sites à travers le Royaume.

Grâce à son système SICPATRACE®, l’entreprise fournit à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) une vue en temps réel de la production locale et la possibilité de vérifier les déclarations des opérateurs économiques grâce au nombre de produits sortant des usines et aux déclarations d’importations.

SICPA accompagne les autorités fiscales marocaines dans la collecte de 10 milliards de Dirhams chaque année.

