A compter du 2 janvier 2020, Christophe Mandon est nommé Senior Vice-President (SVP) Ventes et Marketing & Après Ventes, pour la Région Moyen-Orient et Afrique.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et de l’EM Lyon, Mandon a effectué toute sa carrière au sein du Groupe PSA, occupant différentes fonctions en France et à l’International, en management opérationnel ou stratégique des activités marketing et commerciales.

Il rejoint la région après quatre années en tant que Directeur Général de la plaque ibérique (Espagne et Portugal).

Dans le cadre du plan Push to Pass, Mandon aura la responsabilité de continuer à renforcer le positionnement des marques du Groupe PSA, et d’assurer le développement commercial et la montée en puissance des ventes dans la région.

Il est rattaché à Samir Cherfan, Executive Vice-President pour la Région Moyen-Orient Afrique