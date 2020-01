‘‘Le nouveau modèle de développement doit être basé sur la promotion des valeurs sociétales, la consécration du choix démocratique et la bonne gouvernance. Les propositions du PJD relatives au nouveau modèle de développement s’articulent autour de trois thèmes principaux, à savoir la nécessité de s’appuyer sur l’ensemble des valeurs sociétales inclusives et authentiques, la consécration du choix démocratique et le renforcement du système de gouvernance’’.

Slimane El Amrani, Secrétaire général adjoint du Parti de la Justice et du Développement (PJD)