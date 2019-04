L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc)a approuvé à l’unanimité la nomination de Naziha Belkeziz-Laraqui et Laila Slassi-Sennou en tant qu’administratrices de l’association pour un mandat triennal.

« Nous sommes ravis d’accueillir Naziha et Laila en tant que membres du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’EFE-Maroc. Leur arrivéeillustre la volonté de notre association de diversifierlesprofils etexpertises au service de notre mission», indique Anas Guennoun, Président d’EFE-Maroc.

Naziha Belkeziz-Laraqui et Laila Slassi-Sennou rejoignent un groupe d’administrateurs composé d’Anas Guennoun (West Capital Partners), Ali Kadiri (Dictys), Amine Berrada Sounni (Aiguebelle), Abdelkader Boukhriss (Société Fiduciaire du Maroc), Ibrahim Slaoui (MAFODER), Omar Chaabi (YNNA Holding) et Brahim Benjelloun-Touimi (BMCE Bank).

« Je suis honorée de prendre part à cette belle aventure et de contribuer à la noble mission d’EFEde fournir aux chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités pour leur insertion sur le marché du travail», indique Naziha Belkeziz-Laraqui. Spécialiste des enjeux de gouvernance et de gestion, Naziha Belkeziz-Laraqui est co-fondatrice du cabinet Associés en Gouvernance Maroc. Elle a effectué une grande partie de sa carrière dans le secteur bancaire, notamment au sein de la Banque Commerciale du Maroc et du groupe Attijariwafabank. Elle exercice également une activité d’administratrice indépendante. Engagée dans la société civile, elle est présidente de la Banque Alimentaire et administratrice de Réseau Entreprendre Maroc.

« L’emploi des jeunes et la promotion de l’égalité des chances sont la clé du développement. Je suis honorée de rejoindre EFE, une belle initiative citoyenne qui a su démontrer son efficacité et rayonner par les grandes valeurs qu’elle défend », explique Laila Slassi-Sennou. Avocate d’affaires et co-fondatrice du cabinet Afrique Advisors, Laila Slassi-Sennou met son expertise au service de la société civile en défendant notamment la protection et l’émancipation des femmes avec le mouvement #Masaktach qu’elle a co-fondé, et en sa qualité de membre du conseil d’administration du thinkthankTafra qui promeut le respect de l’état de droit et les valeurs démocratiques.

Depuis 2008, EFE-Maroc a formé plus de 47.000 chercheurs d’emploi et inséré 82% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion avec plus de 350 entreprises partenaires. EFE-Maroc est affiliée au réseau Education For Employment (EFE), également présent en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Yémen, aux Émirats Arabes Unis, en Palestine et en Jordanie.