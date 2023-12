Un mémorandum d’entente visant la construction et l’établissement d’un nouveau datacenter dans la province de Nouaceur a été signé, ce mercredi, entre le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et la société N+ONE.

Ce datacenter, un site physique regroupant les différentes infrastructures informatiques, en l’occurrence les serveurs, sera opérationnel à horizon 2024, fait savoir un communiqué conjoint des deux ministères et de la société N+ONE.

D’une superficie totale de 2000 m², ce centre a pour vocation d’héberger les applications et données des entreprises ou des particuliers dans le cadre de la mise à disposition de services applicatifs en ligne, sécurisés et sans arrêt de fonctionnement, note la même source.

Cette convention, précise le communiqué, vient appuyer la volonté du Maroc à développer ce secteur en favorisant l’installation des acteurs nationaux et internationaux, afin de développer des offres de services cloud de pointe, compétitifs, sécurisés et fiables à destination des marchés national et international.

N+ONE est un spécialiste de développement des datacenters et services Cloud actif sur le marché marocain depuis 2008. La société qui a pu développer sa présence à l’échelle du continent, conformément aux normes internationales, offre une variété de services : la colocation brute, l’hébergement entièrement géré, ou encore les infrastructures IT de cloud computing.