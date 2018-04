Infomédiaire Maroc – Bakouchi & Habachi – HB Law Firm LLP, Cabinet d’Avocats d’Affaires Marocain a conseillé le fonds d’investissement 3P Fund, dans le cadre de sa prise de participation de 46% de la société Watec Distribution, filiale de Watec SA.

L’objectif de l’opération est la création par Watec (travaux de traitement et d’épuration d’eau..) et le fonds 3P Fund, d’une structure indépendante dédiée au développement de la distribution de solutions, au pompage, génie électrique et d’équipements à plus forte valeur ajoutée, dont les marques de renom qui sont représentées par Watec Distribution.

Pour rappel, le tour de table du fonds 3P Fund qui est co-géré par Attijari Invest et Atlamed est composé d’institutionnels (Caisse Centrale de Garantie, CIMR, Wafa Assurance, Chaabi Capital Investissement, Saham Assurance, MAMDA/MCMA et Axa Assurance).

Rédaction Infomédiaire