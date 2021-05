L’organisme international, EFMD Global, spécialisé dans l’accréditation des écoles de commerce dans le monde, a dévoilé récemment, les gagnants de l’édition 2020 de la prestigieuse EFMD Case Writing Competition.

L’édition de cette année a mis en lice 550 études de cas produites par des enseignantes et enseignants de plusieurs Business Schools et Universités dans le monde. « Les études de cas de cette année, sont innovantes et d’une grande pertinence du fait qu’elles traitent une grande diversité d’objectifs pédagogiques et soulèvent des débats indispensables qui ouvriront une voie durable à la sortie de la pandémie et à une reprise économique inclusive », cite le Président de l’EFMD Global, Eric CORNUEL lors de la remise des prix.

Au Maroc, Zoulikha MAAROUFI et Imane ELGHAZALI, enseignantes de ESCA Ecole de Management, s’illustrent en remportant le prix de la catégorie “MENA Business Cases” de la compétition avec la présentation du cas de l’entreprise marocaine Benson Shoes traitant la problématique “How Can an African Company Stand Out in the Premium Shoe Market ? ” (Comment une entreprise africaine peut-elle se démarquer sur le marché de la chaussure haut de gamme ?).

« Nous sommes ravies d’être parmi les gagnants de la prestigieuse EFMD Case Writing Competition. Cette importante reconnaissance internationale nous honore et honore notre pays et notre institution. Publier des études de cas portant sur des entreprises marocaines est non seulement une occasion pour nous d’apporter notre contribution à la formation des futurs dirigeants et entrepreneurs, mais c’est aussi l’occasion de promouvoir et faire connaître nos marques marocaines à l’international. Nous sommes ravies que les enseignants et les étudiants de différentes régions du monde auront le plaisir de travailler sur le cas Benson Shoes, une marque 100% marocaine, qui a pu s’imposer sur le marché de la chaussure haut de gamme pour homme aussi bien au niveau national qu’international. Qu’ils trouvent dans ce cas matière pour conduire des discussions intéressantes et riches d’enseignement. » témoignent les lauréates du prix.

Cette belle distinction vient renforcer l’internationalité de ESCA Ecole de Management, et appui la reconnaissance de son expertise en tant que Business School marocaine active, dans la production et l’enseignement avec des études de cas originaux. C’est là une belle opportunité pour diffuser, localement et internationalement, des études de cas de qualité qui mettent en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises marocaines et de la région MENA.