Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire, a interpellé mardi deux individus affiliés à “Daech” et s’activant à Aït Melloul et la commune de Oulad Berhil aux environs de Taroudant.



L’interpellation de ces individus, âgés entre 23 et 29 ans, intervient dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les menaces terroristes qui guettent la sécurité et la stabilité du Royaume, a indiqué le BCIJ dans un communiqué.



Les recherches et investigations préliminaires ont révélé que les deux suspects ont prêté allégeance au soi-disant émir de cette organisation terroriste dans la perspective d’adhérer à des projets terroristes dans le Royaume, en ciblant des établissements vitaux et des éléments de la sûreté, a ajouté la même source.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin d’élucider les circonstances de leur implication dans la préparation de ces actes criminels et de déterminer les ramifications et liens éventuels des individus interpellés, a conclu le BCIJ.