Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a appelé, mardi à Casablanca, à « la forte mobilisation » de tous les partenaires publics et privés pour faire de l’industrie marocaine un catalyseur de création d’emplois pérennes.

Mezzour qui s’exprimait lors d’une rencontre de concertation tenue avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les fédérations professionnelles, a précisé que cette dernière a pour but d’élargir le débat avec l’ensemble des acteurs du secteur privé et de formuler les propositions susceptibles d’enrichir la stratégie industrielle actuellement en cours d’élaboration.

Le ministre a, en outre, relevé que cette réunion, qui constitue une première étape dans une série de rencontres qui seront organisées avec les partenaires publics et privés, permettra de recueillir auprès des opérateurs économiques, des propositions opérationnelles susceptibles d’enrichir le contenu de la nouvelle stratégie industrielle portées par le ministère de l’Industrie et du commerce.

« Cette démarche participative, vise à aborder et à élaborer la vision industrielle nationale dans un cadre de réflexion fédérateur de l’ensemble des compétences nationales, des acteurs économiques et des forces vives de la nation pour répondre aux attentes des citoyens et des entreprises en tenant compte des besoins et des spécificités sectorielles et régionales », a-t-il noté.

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a affirmé que cette stratégie doit intégrer plusieurs leviers majeurs présentés dans le premier livre blanc produit suite à la journée Nationale de l’Industrie, pour une véritable montée en puissance de cette dernière.

Parmi ces leviers se trouvent la promotion du Made In Morocco, l’innovation, la Recherche et Développement, la mise en place de plus de mécanismes de financement, le soutien de la TPME, la promotion de la compétitivité des ressources foncières et logistiques, la transition énergétique et le développement du capital humain industriel, sans oublier l’intégration de l’informel, source de concurrence déloyale pour les industries.

Alj a salué, dans ce sens, la démarche consultative du ministère de l’Industrie et du Commerce au sujet de la nouvelle stratégie industrielle.