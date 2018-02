Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la Nouvelle-Zélande ont fait part de leur détermination à consolider leurs relations bilatérales exemplaires sur tous les plans. Lors des entretiens tenus, mardi à Whangarei (nord de la Nouvelle-Zélande), par l’Ambassadeur du Maroc en Nouvelle-Zélande, avec résidence à Canberra, Karim Medreka, avec la Gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Patsy Reddy, la Première ministre, Jacinda Arden, et le maire d’Auckland, Phil Goff, les responsables néo-zélandais se sont félicités de la stabilité politique du Royaume et du développement de son économie à la faveur des réformes sectorielles entreprises pour améliorer le climat des affaires et l’environnement de la finance.

Ils ont également souligné l’importance de la position géostratégique du Maroc en tant que passerelle entre l’Europe, le monde arabe et l’Afrique subsaharienne, ainsi que ses efforts inlassables pour promouvoir la paix et la stabilité dans sa région.

Rédaction Infomédiaire