Le Maroc abrite également cinq centres régionaux d’excellence reconnus par l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire (AFRA) dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA.

Ces centres sont destinés à renforcer les capacités et à partager les connaissances au niveau continental dans les domaines de la protection de la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire, de la gestion des déchets radioactifs, de la radiothérapie, du traitement du cancer, de l’agriculture et de la géologie.