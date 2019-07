Le Club Afrique Développement du groupe marocain Attijariwafa bank et la Société ivoirienne de Banque (SIB), filiale du même groupe, ont organisé, les 4 et 5 juillet derniers à Abidjan, une mission multisectorielle autour du thème « Agro-industrie : défis et perspectives ».

Plus de 300 chefs d’entreprises et institutionnels, en provenance du Maroc, de l’Egypte, de la Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo et de la Guinée, ont pris part à cette mission, indique lundi un communiqué de la SIB.

A cette occasion, les opportunités pour les entreprises dans le secteur de l’agro-industrie ont été discutées et examinées, ainsi que celles que recèle la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA).

Quant aux rendez-vous d’affaires, ils ont permis aux participants de générer des opportunités en particulier dans les secteurs de la distribution, de l’agroalimentaire, des Finances et des BTP.

Des visites de terrain, organisées le 5 juillet, ont ponctué cette mission, notamment celle de l’usine de transformation de Cacao Condicaf – la Côte d’Ivoire est le 1er producteur et le 1er exportateur de Cacao dans le monde -, la nouvelle Zone Industrielle de Youpougon gérée par l’AGEDII (Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles), une réponse à la forte demande des industriels, et l’Aérohub, nouveau centre de gestion logistique de Bolloré Transport et Logistics.

A cette occasion, la directrice du Club Afrique Développement, Mouna Kadiri, a mis en avant le chemin parcouru en une décennie de la dynamique « Afrique Développement ».

« En moins de dix ans, plus de 10.000 entreprises de plus de 40 pays du continent et des pays partenaires se sont rencontrées, et ont généré plus de 22.000 rendez-vous d’affaires dans le cadre du Forum International Afrique Développement depuis sa 1ere édition tenue en 2010. Le terrain confirme la structuration et la hausse significatives des échanges intra-africains », a-t-elle dit.

Cette rencontre est le 3e grand rendez-vous de 2019 après le 6ème Forum International Afrique Développement organisée par le Club Afrique Développement les 14 et 15 mars derniers à Casablanca, et le lancement du Club Afrique Développement Egypte avec Attijariwafa bank Egypt, le 12 mai au Caire.

La prochaine mission multisectorielle du Club Afrique Développement est prévue le 25 septembre prochain à Tunis autour de l’Agro-industrie et l’Industrie de la Santé, avec Attijari bank Tunis.

Depuis sa création, le Club Afrique Développement, qui compte aujourd’hui plus de 3000 membres, a organisé avec les banques du groupe Attijariwafa bank 15 missions multisectorielles, mobilisant plus de 2000 chefs d’entreprises du continent et des pays partenaires.