Infomédiaire Maroc – Le Haut Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et la Représentante Résidente du PNUD au Maroc, Mme Martine Therer ont présidé, le mardi 22 janvier 2019 au siège du HCP, une cérémonie au cours de laquelle ils ont signé, ainsi que 10 agences des Nations Unies au Maroc, un accord de partenariat pour l’appui et le suivi des Objectifs de Développement Durable au Maroc.

Cet accord qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable et du Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement (UNDAF) 2017-2021, se fixe comme objectif l’élaboration d’un cadre de référence pour le suivi et le reporting des ODD au Maroc et de contribuer à l’éclairage des décideurs politiques et de l’opinion publique sur les réalisations nationales dans ce domaine.

D’une durée de 3 ans, il s’articule autour de quatre composantes portant sur l’exploitation des données statistiques et des indicateurs de performance relatifs aux programmes de réalisation des ODD, l’élaboration de rapports périodiques de suivi et de reporting qui rendent comptent de ces derniers, aux niveaux national et territorial avec l’appui des dispositifs de coordination et de concertation nécessaires à cet effet, et la promotion, dans ce domaine, des performances du Maroc à travers les réseaux sud-sud et triangulaires de coopération.

Le présent accord fait suite à celui de 2012-2016, relatif aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), conclu en décembre 2012 entre le HCP, le PNUD et les autres agences des Nations Unies, lequel avait posé les principaux jalons de la démarche intersectorielle dans la réalisation des OMD au Maroc et a permis un reporting régulier sur l’état d’avancement de la réalisation de ces derniers dans ce pays, aux niveaux national et régional, et ce dans une démarche participative incluant les départements ministériels, les acteurs de la société civile, le secteur privé et les agences des Nations Unies au Maroc.

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence du Représentant du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Abdellah Ben Mellouk, Directeur de la Coopération Multilatérale et des Affaires Economiques Internationales et du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Maroc, M. Philippe Poinsot, l’accord a été signé au nom du HCP par M. Ahmed Lahlimi Alami, au nom du PNUD par Mme Martine Therer et paraphé par Mme Lilia Naas Hachem, Directrice du Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord, Mme Florence Rolle, Représentante de la FAO au Maroc, Mme Ana Fonseca, Chef de Mission de l’OIM, Mme Maryam Bigdeli, Représentante Résidente de l’OMS, Mme Leila Rhiwi, Représentante du Bureau Multi-pays de l’ONU Femmes Maghreb, M. Kamal Alami, Directeur Pays de l’ONUSIDA, Mme Golda El Khoury, Représentante du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, M. Abdel-Ilah Yaakoubd, Représentant Assistant et Coordonateur Programme du FNUAP, Mme Giovanna Barberis, Représentante Résidente de l’UNICEF et M. Zena Ali Ahmad, Directeur du bureau régional des Etats Arabes de l’ONU-Habitat.

