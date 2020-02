Les négociations techniques entamées entre l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et le Service d’inspection sanitaire des animaux et des plantes aux Etats Unis (APHIS) ont abouti à la signature du plan d’action opérationnel qui donne le feu vert à l’ouverture officielle, pour la première fois du marché américain aux exportations marocaines de framboises.



Cet accord est le fruit des négociations initiées entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêt au Maroc et son homologue américain, relève l’ONSSA dans un communiqué.



Les autorités américaines exigent par ailleurs que ce fruit soit emballé dans les unités de conditionnement autorisées par l’ONSSA, ajoute la même source, notant qu’ils exigent aussi que toute exportation doit impérativement être accompagnée d’un certificat phytosanitaire délivré par l’Office, attestant que les fruits ont été effectivement produits et emballés conformément aux exigences des États-Unis (USA).



Par ailleurs, le nombre d’établissements autorisés par les services compétents de l’ONSSA, qui opèrent dans le secteur des fruits rouges s’élève à 68, fait savoir le communiqué, soulignant que l’ouverture de ce nouveau marché contribuera à l’augmentation des exportations marocaines de fruits rouges, filière qui a connu un développement continu au cours des dernières années dans le cadre du Plan Maroc Vert et les efforts des professionnels du secteur.



Il faut également noter que le Maroc exporte plus de 140.000 tonnes de fruits rouges par an vers plus de quarante pays, dont les pays membres de l’Union Européenne, poursuit la même source.



Dans le cadre de son intervention dans la filière des fruits rouges, l’ONSSA assure le contrôle et la protection de ces fruits. En outre, les services compétents de l’Office procèdent à la délivrance des autorisations sanitaires aux établissements qui opèrent dans le secteur, ainsi qu’au contrôle de l’exportation des plants et des produits de fruits rouges