Infomédiaire Maroc – Le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid et le vice-ministre chinois de la culture et du tourisme, Lo Jinzao, ont présidé, récemment à Rabat, une cérémonie de signature d’une convention bilatérale portant sur l’organisation d’une année culturelle et touristique du Maroc en Chine et d’une autre manifestation similaire de la Chine au Maroc en 2020.

Selon un communiqué du ministère, cette cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, de la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb, des professionnels des secteurs du tourisme et du transport aérien ainsi que des membres de la délégation chinoise accompagnant M. Jinzao, en visite dans le Royaume.

Lors de cette cérémonie, Sajid a souligné que ces projets sont susceptibles de renforcer et consolider les relations particulières entre le Maroc et la Chine, saluant les efforts consentis par les deux pays en faveur du développement des relations bilatérales et la promotion des secteurs du tourisme et de la culture.

Saluant un saut qualitatif au niveau des arrivées des Chinois au Maroc suite à leur exemption du visa, le ministre a relevé que leur nombre est passé de 10 000 en 2015 à environ 200 000 touristes à visiter le Maroc au terme de l’année en cours, mettant en avant la volonté du Royaume à faire des pas en avant quant à l’ouverture des dessertes aériennes directes entre les deux pays.

Pour sa part, Laaraj a salué les caractéristiques culturelles et patrimoniales communes du Maroc et de la Chine, faisant part de la détermination des deux parties à intensifier les efforts et à s’ouvrir davantage sur le produit culturel des deux pays.

Le vice-ministre chinois de la culture et du tourisme, quant à lui, s’est félicité des relations bilatérales, ajoutant que le Maroc dispose d’une longue histoire et d’une civilisation ancestrale qu’il faut mettre à profit pour renforcer l’amitié et la coopération dans ces deux domaines.

Il a souligné que sa visite dans le Royaume lui a permis de découvrir les différents aspects de la culture et du patrimoine marocains, soulignant que l’organisation de l’année culturelle et touristique est à même de renforcer le rapprochement entre les deux peuples amis.

Rédaction Infomédiaire