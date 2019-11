L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFFPT) a formé 353 581 stagiaires, dont 22 600 inscrits en formation qualifiante, au titre de la saison 2018-2019, selon des données annoncées lors du Conseil d’administration de cet établissement, tenu à Rabat.

« Le bilan de l’activité de l’OFFPT au titre de l’exercice 2018-2019 a enregistré plusieurs changements dus aux réformes engagées par le management de l’Office suite aux Hautes orientations royales », a fait savoir la directrice générale Loubna Tricha, au cours de cette réunion présidée par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.

Parmi les actions phares menées durant la période de référence, elle a, notamment, cité la création de 11 nouveaux centres, dont 5 réalisés en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et 6 établissements sectoriels dans les domaines de l’agroalimentaire, le tourisme, l’automobile et les métiers éducatifs apportant une capacité de plus de 7 000 places pédagogiques.