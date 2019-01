Infomédiaire Maroc – Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 6% en 2018 pour se situer à 1,4 milliard de personnes, soit à un niveau nettement supérieur au taux de croissance de l’économie mondiale estimé à 3,7%, indique lundi l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Le Moyen-Orient (+10%), l’Afrique (+7%), l’Asie-Pacifique (+6%) et l’Europe (+6%) ont pris la tête de la croissance des arrivées touristiques en 2018, avec respectivement 64 millions, 67 millions, 343 millions et 713 millions de touristes internationaux, précise un communiqué de cette organisation onusienne basée à Madrid.

Les arrivées dans les Amériques ont été inférieures à la moyenne mondiale avec quelque 217 millions de touristes en 2018, en hausse de 3%.

Dans son étude prospective à long terme publiée en 2010, l’OMT s’attendait à franchir le cap de 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux en 2020. Or, c’est avec deux ans d’avance que ce total a été atteint, relève la même source.

La croissance des arrivées internationales s’est accélérée ces dernières années, sous l’effet d’une plus forte expansion économique, de tarifs aériens plus abordables, des changements technologiques, des nouveaux modèles d’activité économique et des progrès en matière de facilitation de la délivrance des visas à travers le monde.

« La croissance du tourisme observée ces dernières années confirme que le secteur est, aujourd’hui, l’un des moteurs les plus puissants de la croissance économique et du développement. Il nous incombe de gérer cette croissance sur un mode durable et de la convertir en retombées concrètes pour tous les pays, en particulier pour toutes les populations locales, par des créations d’emploi et des possibilités d’entrepreneuriat, sans faire de laissés-pour-compte », a souligné le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, cité dans le communiqué.

Dans ce contexte, l’OMT placera 2019 sous le signe de l’éducation, de l’acquisition de compétences et de la création d’emplois, a-t-il fait savoir, relevant que « la numérisation, les nouveaux modèles d’activité économique, le coût plus abordable des voyages et les changements sociétaux devraient continuer à modeler le secteur, et donc les destinations doivent s’adapter pour rester compétitives ».

D’après les tendances actuelles, les perspectives économiques et l’indice de confiance établi par l’OMT, celle-ci table sur une croissance des arrivées internationales comprise entre 3% et 4% cette année, à un niveau plus conforme aux tendances historiques de croissance.

De façon générale, la stabilité des prix du carburant rend les tarifs de transport aérien plus abordables et, dans le même temps, la connectivité aérienne ne cesse de s’améliorer dans de nombreuses destinations, permettant de diversifier les marchés émetteurs.

Globalement, 2019 devrait confirmer certaines tendances que l’on voit apparaître chez les consommateurs, en quête notamment de voyages qui les transforment et transforment leur manière de voir, la recherche d’activités plus saines comme le tourisme de randonnée, de bien-être ou sportif, les voyages multi-générationnels, et les voyages plus responsables, estime la même source.

Rédaction Infomédiaire