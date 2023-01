Rentabilité

L’Office prévoit de réaliser en 2022, un chiffre d’affaires dépassant pour la première fois le cap des 4 milliards DH contre 3,6 milliards en 2021 (+11%). Par ailleurs, l’ONCF « a continué sur sa lancée de bonne maîtrise des charges d’exploitation et ce, en dépit d’un contexte marqué par une inflation des prix de matières et d’énergie », explique la même source. Ainsi, l’Office prévoit de dégager en 2022 un niveau d’EBITDA de 1,2 milliard DH dépassant le niveau enregistré en 2019.

S’agissant du programme d’investissement de maintien de la performance 2019-2025 totalisant de 17,6 milliards DH, il a été engagé à hauteur de 57% et réalisé à hauteur de près 40% à fin 2022.

Perspective

Concernant les budgets 2023, le Directeur Général de l’ONCF a expliqué qu’ils ont été conçus en tenant compte des orientations des pouvoirs publics relatives au PLF 2023. Ils ont été également construits dans l’esprit de la maîtrise des dépenses pour faire face aux fluctuations et incertitudes liées aux prix de matières premières et l’inflation. Il s’inscrit dans la continuité de la performance exceptionnelle enregistrée en 2022 pour les activités voyageurs et marchandises, avec l’objectif de rattraper la trajectoire initiale, avant Covid, objet du Protocole d’accord signé entre l’Etat et l’ONCF en 2019.

Prévoyant un trafic voyageurs objectif de presque 48 Millions de passagers, avec une hausse de 7% par rapport aux prévisions de clôture de 2022, un tonnage marchandises objectif de près de 23 Millions de tonnes en hausse de 9%, l’ONCF table sur un chiffre d’affaires de 4,38 Milliards de DH en progression de +9% par rapport à 2022.

L’ONCF continuera par ailleurs son effort d’investissement en accélérant les différents projets nécessaires pour le maintien de la performance, et en accélérant les études relatives aux projets de développement.

Enfin, le Directeur Général de l’ONCF a présenté les projets de développement de l’ONCF à horizon 2030. Visant à améliorer la mobilité des personnes, ces projets structurants contribueront au développement du trafic régional, au rapprochement et à l’aménagement territorial, au renforcement de l’industrie autour des métiers ferroviaires, à la promotion du tissu national et de la compétitivité logistique… En tant que catalyseur de développement socio- économique national, l’ONCF fait de l’extension de lignes à grande vitesse, l’axe principal de son plan de développement du système ferroviaire comme solution de mobilité durable et bas carbone, permettant par ailleurs une libération de capacité sur le réseau conventionnel et favorisant la création d’un service de proximité dans les principales régions du Royaume.