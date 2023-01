La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a tenu mardi soir une réunion consacrée à la poursuite de l’examen général et détaillé du projet de loi no 40-22 fixant le nombre d’administrateurs indépendants ainsi que les conditions et la procédure de leur nomination dans les organes consultatifs des entreprises publiques, en présence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah.

Lors de cette réunion présidée par le député Mohamed Chouki, des intervenants ont salué les efforts fournis par le gouvernement sur le chemin de la matérialisation des réformes destinées à la restructuration et la mise à niveau des entreprises publiques alors que d’autres députés ont plaidé pour une amélioration de la gouvernance et le renforcement du contrôle des finances desdites entreprises de manière à favoriser leur essor et l’efficience de leur système juridique.

Nadia Fettah a saisi l’occasion pour expliquer que cette réforme s’inscrit dans le cadre de la mise à niveau des établissements et entreprises publics, conformément aux hautes orientations royales en faveur d’une réforme profonde et équilibrée des composantes de ce secteur et d’une restructuration réussie à l’appui des principes de la bonne gouvernance, de la transparence des procédures et de l’efficience.

Au clôture de la réunion, il a été convenu d’apporter lundi prochain des amendements audit projet de loi avant de le soumettre au vote le lendemain.