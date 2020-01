Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a dévoilé officiellement dimanche les noms des membres de son exécutif de coalition avec la formation d’extrême gauche Unidas Podemos.



Le nouveau gouvernement compte 22 ministères, soit cinq de plus que l’exécutif précédent, avec 11 portefeuilles confiés à des ministres femmes. La parité semble bien respectée au sein du nouveau exécutif, contrairement à l’ancien gouvernement qui comptait plus de femmes (11) que d’hommes (7).



Pedro Sanchez a prêté serment, mercredi dernier, comme président du gouvernement devant le Roi Felipe VI d’Espagne, au lendemain de l’approbation de son investiture par le Congrès des députés (Chambre basse du Parlement).



Le nouveau gouvernement est le premier de coalition en Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Voici la liste des membres du nouveau gouvernement espagnol de coalition :

Vice-présidente du gouvernement chargée de la Présidence, des relations avec le Parlement et de la mémoire démocratique: Carmen Calvo (PSOE).



Vice-présidente du gouvernement chargée de l’économie et la Transformation numérique: Nadia Calviño (PSOE).



Vice-président du gouvernement chargé des Droits sociaux et de l’Agenda 2030: Pablo Iglesias (Podemos).

Vice-présidente du gouvernement chargée de la Transition écologique et l’Enjeu démographique: Teresa Ribera (PSOE).



Ministre des Affaires Extérieures, de l’Union Européenne et de la Coopération: Arancha Gonzalez (PSOE).

Ministre de l’Intérieur: Fernando Grande-Marlaska (PSOE).

Ministre des Finances et porte-parole du gouvernement: María Jesús Montero (Podemos).

Ministre de Sécurité sociale, d’inclusion et de migrations: José Luis Escriva (Indépendant).

Ministre de l’Egalité: Irene Montero (Podemos).

Ministre de la Consommation: Alberto Garzón (Gauche Unie).

Ministre du Travail: Yolanda Díaz (Galicia en Comun).

Ministre de la Justice: Juan Carlos Campo (PSOE).

Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme: Reyes Maroto (PSOE).

Ministre de l’Éducation et de la Formation Professionnelle : Isabel Celaá (PSOE).

Ministre des Universités: Manuel Castells (Indépendant). Ministre de la Défense: Margarita Robles (PSOE).

Ministre de l’Equipement: José Luis Ábalos (PSOE).

Ministre des Sciences: Pedro Duque (PSOE).

Ministre de la Santé: Salvadr Illa (parti socialiste catalan).

Ministre de l’Agriculture:, de la pêche et de l’alimentation: Luis Planas (PSOE).

Ministre de la Politique territoriale et de la Fonction Publique: Carolina Darias.

Ministre de la Culture et des Sports: José Manuel Rodriguez Uribes