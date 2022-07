Deux conventions de partenariat relatives à l’insertion socio-économique des personnes en situation de handicap mental (PSHM) dans le secteur du commerce et de la distribution ont été signées, le 08 juillet 2022 à Rabat, par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, l’Union Nationale des Associations œuvrant dans le Domaine du Handicap Mental (UNAHM), les groupes MARJANE et LABEL’VIE.

Ce partenariat a pour objectif d’accompagner les personnes en situation de handicap mental (PSHM) dans leur insertion dans le milieu professionnel à l’échelle nationale à moyen et long terme et d’ancrer davantage l’inclusion du handicap mental au Maroc.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales relatives à l’amélioration des conditions et droits des personnes en situation de handicap et des objectifs du nouveau modèle de développement qui prévoit de réduire les inégalités sociales et territoriales et d’assurer la protection sociale des personnes vulnérables.

Ryad Mezzour a précisé, à cette occasion que « cette opération pilote témoigne de notre volonté d’offrir une employabilité inclusive et durable aux personnes en situation de handicap mental (PSHM) dans le secteur du commerce et de la distribution. Il nous appartient collectivement, entreprises privées et secteur public, d’agir en faveur de la qualification, de l’insertion socio-professionnelle et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental et de faire évoluer positivement les représentations sociales liées au handicap mental au Maroc ».

De sa part, Mme Aawatif Hayar a souligné que, conformément aux orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, l’inclusion sociale est une priorité majeure du gouvernement visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et des autres catégories sociales vulnérables. Aussi, cette convention vient décliner une volonté conjointe de nos deux départements (MIC et MSISF) et de nos partenaires, pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap en tant que citoyens à parts égales, jouissant des mêmes droits que les autres citoyens tels que stipulés dans la constitution du Royaume.

« Marjane Holding est un acteur actif du système économique et social au Maroc. Nous avons un rôle à jouer et une responsabilité quant à l’inclusion de personnes en situation de handicap. Nous sommes convaincus qu’une grande entreprise telle que la nôtre doit donner l’exemple en introduisant la diversité dans son management, cela donne du sens à ce que nous entreprenons chaque jour. » Ayoub Azami – Président Directeur Général – Marjane Holding.

« Le Groupe LabelVie, s’engage de façon résolue, contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Il réaffirme à travers cette convention, sa volonté de promouvoir et faire appliquer cet engagement dans l’ensemble de ses implantations, en sensibilisant toutes les parties prenantes », a souligné Mme Naoual Ben Amar – Directrice Générale de Label’Vie.

« Parce que le travail est un droit, le MIC, le MSISF, nos 2 entreprises responsables, l’UNAHM et les associations à travers tout le Maroc relèvent le défi de donner la chance à un certain nombre de personnes en situation de handicap mental et de se frayer un chemin vers d’autres horizons plus inclusifs. », a souligné Mme La Vice-Présidente de l’UNAHM, Sabah Zemmama.

Au terme de la convention, les deux groupes leaders dans le secteur du commerce et de la grande distribution au Maroc s’engagent à offrir des opportunités d’inclusion socio-professionnelle à travers des stages de pré-embauche à un certain nombre de PSHM dans le respect des spécificités liées à leurs handicaps et au bon fonctionnement de leur entreprise.

MARJANE et LABEL’VIE s’engagent également à suivre et à accompagner la PSHM en amont et tout au long de leur intégration au sein de l’entreprise.

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, de son côté, s’engage à faciliter cette action d’inclusion et de sensibilisation au sujet des PSHM et à veiller aux respects des engagements des différentes parties prenantes.

Le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille s’engage à fournir aux entreprises, à l’UNAHM et aux associations un soutien en termes d’orientation, de formation et à mobiliser son expérience et ses partenaires à l’échelle du territoire marocain.

L’Union Nationale des Associations œuvrant dans le Domaine du Handicap Mental (UNAHM) s’engage quant à elle, à accompagner les entreprises et les associations concernées dans la mise en œuvre opérationnelle du projet d’inclusion socio-professionnelle, à veiller à ce que les associations respectent leurs engagements en termes d’identification des missions et tâches réalisables par les PSHM et le suivi des recrus en amont, pendant et après leur intégration en milieu socio-professionnel