L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 593,09 milliards de dirhams (MMDH) au 16 février, en hausse de 5,94% en glissement annuel, selon l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Les catégories « Obligations Moyens et Long Terme (MLT) » et « Monétaire » ont affiché les meilleures variations annuelles avec +8,41% et +8,07% respectivement, tandis que les OPCVM « Obligations Court Terme (OCT) » ont connu une baisse (-3,73%), d’après les statistiques hebdomadaires de l’AMMC, arrêtées au 16 février.

Par ailleurs, le nombre d’OPCVM en activité a atteint 578 fonds à la même période.