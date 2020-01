L’encours sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a atteint 470,57 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2019, progressant de 2,45% par rapport au mois précédent, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Cette hausse s’explique par la collecte nette de plus de 8 MMDH qui a concerné principalement les OPCVM Obligations moyen et long termes (OMLT), précise l’ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d’information, indiquant que l’actif net sous gestion des OPCVM termine l’année avec une croissance annuelle de 8,23%. Par ailleurs, cette lettre fait ressortir que les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure performance mensuelle avec une augmentation de 2,83%, alors que la performance mensuelle la plus faible est à mettre au crédit des OPCVM monétaires avec une variation de 0,18%.

Concernant les performances annuelles, les OPCVM Actions ont fini l’année écoulée avec la performance la plus élevée (12,78 %), tandis que les OPCVM monétaires ont enregistré la performance la plus faible avec 2,21%, relève l’ASFIM.

A fin décembre 2019, le nombre d’OPCVM actifs est passé à 471 avec la création du fonds UPLINE PATRIMOINE (OPCVM diversifié) géré par UPLINE CAPITAL MANAGEMENT, conclut la même source