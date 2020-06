Cinq candidats se sont officiellement déclarés, jusqu’à présent, au poste de directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), pour succéder au Brésilien Roberto Azevêdo, qui a annoncé qu’il quitterait ses fonctions le 31 août prochain, un an avant la fin de son mandat.

Mercredi, c’est la ministre du Commerce de Corée du Sud, Yoo Myung-hee, qui a présenté sa candidature au poste de directeur général de l’OMC, a annoncé l’organisation.

Dans un bref communiqué, l’OMC a indiqué avoir reçu la candidature de Yoo Myung-hee, 53 ans, première femme à occuper le poste de ministre du Commerce dans son pays.

Quatre autres candidats ont déjà été officiellement proposés par leurs gouvernements respectifs depuis que la période de présentation des candidatures a été ouverte le 8 juin. Elle prendra fin le 8 juillet.

Peu après, les candidats seront invités à rencontrer les 164 membres de l’OMS lors d’une réunion extraordinaire, afin de présenter leurs vues et répondre aux questions des diplomates.

C’est le Mexicain Jesus Seade Kuri qui est le premier à avoir déposé formellement sa candidature, quelques heures après le lancement de la procédure.

Cet ancien directeur général adjoint de l’OMC, qui a également la nationalité libanaise, a occupé des postes à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances et présidente de l’Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations (Gavi), et l’Egyptien Abdel-Hamid Mamdouh, qui a également la nationalité suisse et a longtemps travaillé à l’OMC, ont présenté leur candidature le 9 juin.

La Moldavie a pour sa part présenté le 16 juin la candidature de son ancien ministre des Affaires étrangères, Tudor Ulianovschi.

Par ailleurs, plusieurs Européens seraient d’ailleurs intéressés, selon des déclarations faites dans les médias.