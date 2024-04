Avec un investissement privé total dépassant les 70 millions de dirhams, l’offre touristique et de loisirs dans la province de Ouazzane se renforce avec l’inauguration du premier complexe touristique comprenant un hôtel quatre étoiles d’une capacité totale de 130 lits.

La cérémonie d’inauguration de cette unité hôtelière s’est déroulée en présence de Younes El Tazi, gouverneur de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Mehdi Chalabi, gouverneur de la province de Ouazzane, du président du conseil régional, Omar Moro, du directeur général de l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, Mounir El Bioussfi, des présidents des conseils communaux et provinciaux de Ouazzane, ainsi que de nombreux élus, responsables et personnalités culturelles et sportives.

Ce projet est le fruit d’un partenariat avec les autorités de la région, le Centre Régional d’Investissement (CRI) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Direction des Domaines de l’État, la commune de Ouazzane, l’Agence Urbaine, et la Délégation du Tourisme.