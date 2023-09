Une réunion s’est tenue, jeudi au siège de la province d’Ouezzane, consacrée à l’examen des mécanismes efficaces de gestion de la Zone d’activités artisanales et industrielles (ZAI) de la ville et de soutien à l’économie solidaire.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du secrétaire général de la province, du chef de la division des Affaires économiques à la province, du directeur provincial de l’Artisanat à Chefchaouen, des membres de la Chambre de l’Artisanat de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du responsable de l’Agence de l’artisanat à Ouezzane, et de représentants du Centre régional d’investissement (CRI) et de la Chambre de Commerce, d’industrie et de services, a été l’occasion d’examiner les moyens d’assurer une gestion efficace de la Zone d’activités artisanales et industrielles d’Ouezzane, indique un communiqué de la Chambre régionale de l’Artisanat.

A cette occasion, le représentant du CRI a présenté un exposé dans lequel il a abordé plusieurs modèles de gestion des zones d’activités industrielles et artisanales à Tanger et à Meknès, dont les modalités diffèrent selon les associations professionnelles et sociétés de gestion déléguée.

Les participants ont convenu d’effectuer des visites de terrain aux zones d’activités industrielles et à la zone d’activités artisanales de Tanger, afin de constater de près l’expérience de gestion de cette importante installation économique, en vue de choisir le modèle optimal de gestion de la zone d’activités artisanales et industrielles d’Ouezzane, qui devrait soutenir l’économie sociale et solidaire.