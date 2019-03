Un atelier dédié à la validation des outils nécessaires à la mise en place d’un registre social unique des ménages pauvres et vulnérables en Côte d’Ivoire s’est ouvert, lundi à Grand-Bassam à 40 km au sud d’Abidjan.

Au total, ce sont une soixantaine de représentants de ministères techniques et une vingtaine de représentants de partenaires techniques et financiers qui ont pris part à ce séminaire piloté par le ministère ivoirien de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.

« Cet atelier constitue une véritable opportunité pour donner une impulsion majeure au programme social du gouvernement, car disposer d’un bon répertoire de ménages en situation de vulnérabilité, c’est aussi, se doter d’un outil d’orientation efficace pour toucher dans les meilleurs délais les vrais bénéficiaires », a fait valoir, à cette occasion, la ministre ivoirienne de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné.

La responsable ivoirienne a insisté sur les enjeux et l’intérêt de la création d’un registre social unique des ménages pauvres dont la mise en place est attendue pour fin mars.

« Il s’agit de donner un visage à la pauvreté pour mieux la cerner et pour mieux l’endiguer », a-t-elle soutenu, expliquant que ce sont 252.770 ménages dont environ 123.154 estimés pauvres qui ont été enquêtés dans les 12 premières régions couvertes par le projet filets sociaux pour le ciblage des indigents éligibles au régime non contributif de la couverture maladie universelle.

« Le gouvernement attend beaucoup de cet atelier. Le registre social unique nous donnera l’occasion de construire une synergie entre différentes mesures du programme social du gouvernement et d’en amplifier la portée », a-t-elle conclu.

Le registre social unique est un système d’information et de gestion de données permettant d’identifier, à partir de variables socioéconomiques, l’ensemble des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.

Ce registre a cinq objectifs stratégiques dont la mutualisation des efforts pour venir prioritairement en aide aux ménages en situation de vulnérabilité.

IA