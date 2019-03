Six millions d’étrangers vivent en Côte d’Ivoire sur les 23 millions d’habitants que compte le pays, apprend-on de source officielle. « La Côte d’Ivoire, depuis des décennies, ouvre ses bras à des millions de personnes originaires des pays voisins honorant ainsi sa tradition humaniste et d’hospitalité. Sur son sol, vivent six millions d’étrangers sur une population estimée à 23 millions d’habitants », a dit le ministre ivoirien chargé de l’Intégration et des Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly lors du 3e Forum africain sur la résilience qui s’est ouvert lundi à Abidjan.

La Côte d’Ivoire qui a signé le Pacte mondial des migrations en 2018 à Marrakech, au Maroc, veut s’orienter vers le modèle de migration circulaire en aidant des migrants intéressés à préparer leur retour dans leur pays au terme d’un séjour formateur en Europe ou ailleurs dans le monde.

Le 3ème Forum africain sur la résilience vise à battre en brèche les stéréotypes associés aux migrants. Il se veut une plate-forme de partage d’expériences basée sur la stratégie de la Banque africaine de développement (BAD) dénommée « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique ». Il se déroule du 4 au 6 mars au siège de la BAD à Abidjan.

IA