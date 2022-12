Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a appelé, mardi à Rabat, à une mise en place de l’écosystème du paiement mobile sur le territoire national.

« Techniquement tout est là, mais l’écosystème n’est pas là », a relevé Jouahri lors du point de presse à l’issue de la 4ème et dernière réunion trimestrielle de 2022 de BAM.

« Nous sommes à 1,5 million de M-wallets. Sur le plan technique, tous les essais du switch ont été effectués et nous assurons l’interopérabilité des services de paiements mobiles », a fait savoir M.Jouahri, mais les transactions restent faibles.

Et de rappeler que BAM a mis en place, en collaboration avec l’écosystème du paiement mobile, une stratégie de communication institutionnelle afin d’asseoir la crédibilité de ce nouveau moyen de paiement et la confiance du public pour son utilisation, et de vulgariser les usages du paiement mobile.

Selon les statistiques publiées par Bank Al-Maghrib à fin 2021, 19 offres M-Wallets ont été présentes sur le marché, dont 13 émises par des établissements de paiement totalisant un encours de plus de 6,3 millions de M-Wallets émis.