Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé, ce vendredi dans un communiqué, que le Roi Mohammed VI a nommé Abdelali Belkacem directeur du Protocole Royal et de la chancellerie.



Belkacem était jusque-là chargé de mission au ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie.