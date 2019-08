BMCE Bank of Africa renforcera d’ici septembre prochain ses Fonds Propres de près de 4 milliards de dirhams à travers deux opérations majeures d’augmentation de capital, a annoncé le Groupe bancaire dans un communiqué.

La 1ère augmentation, en deux tranches, sera réalisée par conversion de dividendes de plus 730 millions de dirhams et en numéraire, à hauteur d’un milliard de dirhams, a précisé BMCE Bank Of Africa, relevant que la seconde opération, réservée à la plus grande institution bilatérale de financement de développement au monde, l’investisseur britannique CDC Group, portera sur près de deux milliards de dirhams.

A travers ces augmentations de capital, le Groupe BMCE Bank of Africa continue d’apporter son soutien à l’économie marocaine et africaine, a ajouté la même source qui souligne qu’en mobilisant leurs moyens financiers, les investisseurs nationaux et internationaux de BMCE Bank Of Africa témoignent de leur confiance dans le présent et l’avenir du Groupe ainsi que dans son action en faveur de la croissance et du développement du Maroc et des économies africaines.

Après avoir réitéré sa détermination à poursuivre sa mission de créer de la valeur additionnelle pour ses actionnaires, ses clientèles et ses différentes parties prenantes, BMCE Bank Of Africa a souligné qu’il compte également initier une série de mesures devant permettre, au terme d’un Programme de Transformation, d’améliorer son efficacité opérationnelle, ainsi que renforcer ses performances commerciales et financières.