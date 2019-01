Infomédiaire Maroc – Givaudan, leader mondial de l’industrie des parfums et des arômes, a inauguré un nouveau centre technique et commercial pour la Division Arômes à Casablanca, au Maroc. L’investissement de 1,2 million de francs suisse s’inscrit dans la stratégie 2020 de la Société consistant à investir dans les marchés à forte croissance et prouve son engagement continu en faveur des régions du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest.

Louie D’Amico, Président de la Division Arômes de Givaudan, a déclaré, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, que «notre nouveau centre à Casablanca va permettre à Givaudan de répondre aux besoins évolutifs de nos clients du secteur de l’alimentation et des boissons proposant des solutions aromatiques et gustatives innovantes. Grâce à notre présence locale, les clients bénéficieront d’une réponse plus rapide ainsi que d’un accès à une plus large gamme de compétences intégrées en matière d’arômes et d’extraits proposées par Givaudan».

Pour la première fois au Maroc, la Société offrira sous un même toit un éventail complet de capacités d’application aromatique au service des clients dans les domaines des entremets salés, des boissons, de la confiserie, des produits laitiers et des snacks. Le site de 600 m2 abrite des laboratoires d’application équipés de technologies spécialisées ainsi que des espaces commerciaux pour offrir aux clients des expériences gustatives et olfactives. Il servira les clients en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, à Malte, en Côte d’Ivoire et en Guinée, et recevra le soutien du Centre de développement aromatique de Givaudan à Dubaï et de nos Centres d’innovation régionaux aux Pays-Bas et en Suisse.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Henning Hartnacke, Directeur commercial EAME, a déclaré que, «Ene apportant des compétences d’innovation, une compréhension des consommateurs et des technologies d’arômes de pointe au Maroc, nous démontrons notre engagement à nous rapprocher de nos clients et renforçons notre présence en Afrique et au Moyen-Orient».

La cérémonie d’inauguration s’est tenue au centre à Casablanca le 9 janvier 2019 en présence de clients, de dignitaires locaux et de membres de la direction régionale de la Division Arômes. Renforçant la présence de Givaudan en Afrique et au Moyen-Orient, qui remonte à plus de deux décennies, le nouveau centre est stratégiquement situé à Casablanca et opérera comme centre international et plateforme pour le reste de la région.

Rédaction Infomédiaire